Меркулов перешел в «Рубин»

Защитник Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2022 года.

Меркулов с 2015 года выступал за «Урал». В конце мая екатеринбуржцы объявили об уходе игрока в связи с окончанием контракта.

В текущем сезоне Меркулов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу.