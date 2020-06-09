Меркулов перешел в «Рубин»
15:45
Защитник Михаил Меркулов подписал контракт с «Рубином», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2022 года.
Меркулов с 2015 года выступал за «Урал». В конце мая екатеринбуржцы объявили об уходе игрока в связи с окончанием контракта.
В текущем сезоне Меркулов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых сделал голевую передачу.
Официально! Михаил Меркулов подписал контакт с «Рубином»— «Рубин» Казань (@fcrk) June 9, 2020
?Соглашение с 26-летним защитником рассчитано на два года.
Михаил, добро пожаловать! ???
? https://t.co/BZGO4vHpKY pic.twitter.com/wzMlXTVpOw
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