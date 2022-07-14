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Мележиков заявил, что уход Каттани из «Спартака» не повлияет на позиции Абаскаля

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба не повлияет на позиции главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

— Позиции Абаскаля никак не пошатнутся после ухода Каттани? Уверены ли вы в том, что он останется главным тренером?

— Я понимаю, что изначально контакты и приглашения исходили от Луки, но приглашает не один человек, приглашает клуб. И Абаскаль согласился на работу в клубе. Он свое решение подтвердил. После решения Луки мы проводили совместную встречу у Леонида Арнольдовича с Абаскалем. Я присутствовал. Мы обсудили многие вещи. Абаскаль готов к работе. На него это никак негативно не влияет. Он погружен в свой рабочий процесс. Ему нравится имеющийся состав. По каждой позиции и игроку он дал свою характеристику. В большинстве своем они все положительные.
Он видит потенциал в игроках, которые пришли не так давно, молодых игроках. Многие из них пришли благодаря Каттани. Дальше будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день достаточно боевой состав готов достойно выступать в чемпионате России в соотвествии с целями клуба, а дальше будем смотреть. Если у нас будут какие-то предложения на выход игроков или в следствие сегодняшней ситуации кто-то примет какое-то решение, мы, безусловно, будем прорабатывать вопрос по усилению тех или иных позиций в связи с уходом тех или иных игроков.

Каттани, работавший в «Спартаке» с декабря 2021 года, покинул должность спортивного директора клуба вчера, 13 июля.

Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в начале июня 2022 года.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
Лука Каттани
2
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