Мележиков заявил, что уход Каттани из «Спартака» не повлияет на позиции Абаскаля
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба не повлияет на позиции главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
— Позиции Абаскаля никак не пошатнутся после ухода Каттани? Уверены ли вы в том, что он останется главным тренером?
— Я понимаю, что изначально контакты и приглашения исходили от Луки, но приглашает не один человек, приглашает клуб. И Абаскаль согласился на работу в клубе. Он свое решение подтвердил. После решения Луки мы проводили совместную встречу у Леонида Арнольдовича с Абаскалем. Я присутствовал. Мы обсудили многие вещи. Абаскаль готов к работе. На него это никак негативно не влияет. Он погружен в свой рабочий процесс. Ему нравится имеющийся состав. По каждой позиции и игроку он дал свою характеристику. В большинстве своем они все положительные.
Он видит потенциал в игроках, которые пришли не так давно, молодых игроках. Многие из них пришли благодаря Каттани. Дальше будем смотреть по ситуации. На сегодняшний день достаточно боевой состав готов достойно выступать в чемпионате России в соотвествии с целями клуба, а дальше будем смотреть. Если у нас будут какие-то предложения на выход игроков или в следствие сегодняшней ситуации кто-то примет какое-то решение, мы, безусловно, будем прорабатывать вопрос по усилению тех или иных позиций в связи с уходом тех или иных игроков.
Каттани, работавший в «Спартаке» с декабря 2021 года, покинул должность спортивного директора клуба вчера, 13 июля.
Гильермо Абаскаль стал главным тренером «Спартака» в начале июня 2022 года.
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3
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
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10
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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