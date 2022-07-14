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Сегодня, 14:16

Алаев: «Надеемся, что в новом году мы сможем ввести все новшества»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев поделился мнением об реформах Кубка России.

«Сейчас есть ограничения на стадионах по логистике, где-то вводится FAN ID, поэтому выбрана оптимальная система. Надеемся, что в новом году мы сможем все новшества ввести. Нас ждет трудный сезон. Мы должны сейчас показать, как будем выполнять KPI. Но на данный момент использовать это неправильно.

Как мы можем ставить KPI, когда не все в равных условиях. Сейчас слишком много ограничений, чтобы это вводить. Сначала надо снять ограничения, чтобы все были в равных условиях», — сказал Алаев.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка лиги, а также для заключения контрактов с основными спонсорами.

Александр Алаев
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