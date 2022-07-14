Алаев — о Fan ID: «Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились»
Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о своем опыте оформления Fan ID, а также рассказал, как это скажется на посещаемости матчей РПЛ.
—Мы с РПЛ пригласили минцифры, представителей министерства спорта и присутствовали представили клуба. Были сложности при оформлении карт, накопились вопросы. Минцифры налаживают работу. Надеемся, что со временем все смогут оформлять карту без технических проблем. Я начал оформлять карту и у меня получилось. Коллеги говорят, что не могут загрузить фото, но у меня все получилось. Надо сходить в МФЦ и оформить. Нет, отказов не было ни у кого, были технические сложности.
Как это скажется на посещаемости? Я бы не хотел связывать систему карты болельщиков с имиджем РПЛ. Понятно, что ожидается понижение посещаемости. Закон принят, он есть. Наша задача — оптимизировать его работу. На первом этапе мы ожидаем понижения посещаемости, но потом надеемся, что все поймут, примут и трибуны будут заполняться. Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -