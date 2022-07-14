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Сегодня, 14:23

Алаев — о Fan ID: «Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились»

Алаев рассказал, скажется ли введение Fan ID на посещаемости матчей РПЛ
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал о своем опыте оформления Fan ID, а также рассказал, как это скажется на посещаемости матчей РПЛ.

—Мы с РПЛ пригласили минцифры, представителей министерства спорта и присутствовали представили клуба. Были сложности при оформлении карт, накопились вопросы. Минцифры налаживают работу. Надеемся, что со временем все смогут оформлять карту без технических проблем. Я начал оформлять карту и у меня получилось. Коллеги говорят, что не могут загрузить фото, но у меня все получилось. Надо сходить в МФЦ и оформить. Нет, отказов не было ни у кого, были технические сложности.

Как это скажется на посещаемости? Я бы не хотел связывать систему карты болельщиков с имиджем РПЛ. Понятно, что ожидается понижение посещаемости. Закон принят, он есть. Наша задача — оптимизировать его работу. На первом этапе мы ожидаем понижения посещаемости, но потом надеемся, что все поймут, примут и трибуны будут заполняться. Очень хотелось бы, чтобы бойкоты прекратились.

Александр Алаев
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