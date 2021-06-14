Мележиков заявил, что «Спартак» ставит задачу завоевать чемпионство
Генеральный директор «Спартака» Анатолий Мележиков рассказал о задаче команды.
«Менеджмент, который пришел, ставит задачу провести работу для достижения чемпионства, — сказал Евгений Мележиков. — Мы идем от игры к игре. Атмосфера в команде отличная, Тедеско смог это построить.
Зарема (Салихова) имела право объявить о своем уходе, а потом и писать у себя на канале свое мнение. Когда что-то нагнетается, это точно не становится удобством для работы. Это касается и журналистов. Мне показались интересными многие сообщения Заремы.
Что касается тренера — пишите, что хотите. Посмотрим на результат тренера. Мне как-то сказал один журналист, что у него есть на нас много компромата. Призываю вас сейчас весь компромат выложить".
Со следующего сезона команду будет тренировать португальский специалист Руй Витория.
(Сергей Федоров)
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