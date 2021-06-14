Попов рассказал об альтернативных кандидатах на пост главного тренера «Спартака»
16:51
Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, какие кандидатуры рассматривались на пост главного тренера московского клуба.
«Фонсека был в списке. Де Дзерби также был, но с ним не получилось встретиться. Положительные заключения получил несколько специалистов. Руй был первой кандидатурой среди них, в том числе и по доступности. Мы шли пошагово и остановились на третьей по счету кандидатуре. С тренерами, которые сейчас уже задействованы, встречаться не имело смысла», — заявил Попов.
Португалец подписал со «Спартаком» двухлетний контракт. Витория сменил на этом посту Доменико Тедеско, под руководством которого в сезоне-2020/21 клуб занял второе место в Тинькофф РПЛ.
(Сергей Федоров)
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