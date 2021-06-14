В «Спартаке» рассказали о переговорах с Джикией по новому контракту

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, когда клуб обсудит с капитаном Георгием Джикией его продлиние контракта.

«На выход не будет решений пока Витория не встретился лично с игроками. По усилениям тоже ждем его мнения, когда он предметно пообщается с футболистами. Сейчас есть время на согласование шорт-листа. Однако прежде чем кого-то купить, нужно кого-то продать. После Евро сядем с Джикией и переговорим по контракту», — сказал Попов.

Контракт 27-летнего игрока со «Спартаком» истекает летом 2022 года. В этом сезоне футболист провел 28 матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

(Сергей Федоров)