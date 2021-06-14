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В «Спартаке» рассказали о переговорах с Джикией по новому контракту

16:47
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов рассказал, когда клуб обсудит с капитаном Георгием Джикией его продлиние контракта.

«На выход не будет решений пока Витория не встретился лично с игроками. По усилениям тоже ждем его мнения, когда он предметно пообщается с футболистами. Сейчас есть время на согласование шорт-листа. Однако прежде чем кого-то купить, нужно кого-то продать. После Евро сядем с Джикией и переговорим по контракту», — сказал Попов.

Контракт 27-летнего игрока со «Спартаком» истекает летом 2022 года. В этом сезоне футболист провел 28 матчей в Тинькофф РПЛ, не отметившись результативными действиями.

(Сергей Федоров)

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