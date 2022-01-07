Медведев рассказал, где Маммана продолжит карьеру после ухода из «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал уход аргентинского защитника Эмануэля Мамманы из питерского клуба.
«У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Маммана присоединился к сине-бело-голубым в июне 2017 года. За «Зенит» защитник провел 41 матч, выиграл два титула чемпионов России и Кубок России. Сезон-2020/21 и первую часть текущей части чемпионата он отыграл на правах аренды в «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю