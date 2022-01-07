Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год
Полузащитник Хесус Медина будет зарабатывать в ЦСКА два миллиона долларов в год, сообщает Versus.
Ранее агент 24-летнего парагвайца Ренато Биттар сообщил, что его клиент подпишет контракт с московским клубом на три с половиной года.
В нынешнем сезоне Медина забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинул американский клуб на правах свободного агента.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://versus.lanacion.com.py/versus/2022/01/06/confirmado-jesus-medina-seguira-su-carrera-en-el-cska-de-rusia/
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