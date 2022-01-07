«Крылья Советов» просмотрят двух игроков «Чертаново» на первом сборе в Турции
«Крылья Советов» просмотрят двух игроков «Чертаново» на первом сборе в Турции, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, речь идет о полузащитниках Александре Коваленко и Никите Салтыкове.
18-летний Коваленко выступает за юношескую сборную России. В нынешнем сезоне он отдал две результативные передачи в 13 матчах в ФНЛ-2.
17-летний Салтыков — игрок сборной России 2004 года рождения. На его счету девять встреч за «Чертаново» в этом сезоне.
Отмечается, что помимо Коваленко и Салтыкова на сборы с самарским клубом отправятся бывшие игроки «Чертаново» Ян Гудков, Леонид Герчиков, Дмитрий Великородный и Алексей Никитенков, ныне выступающие в «Олимпе-Долгопрудном».
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-prosmotryat-dvuh-futbolistov-chertanovo/
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