«Крылья Советов» просмотрят двух игроков «Чертаново» на первом сборе в Турции, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, речь идет о полузащитниках Александре Коваленко и Никите Салтыкове.

18-летний Коваленко выступает за юношескую сборную России. В нынешнем сезоне он отдал две результативные передачи в 13 матчах в ФНЛ-2.

17-летний Салтыков — игрок сборной России 2004 года рождения. На его счету девять встреч за «Чертаново» в этом сезоне.

Отмечается, что помимо Коваленко и Салтыкова на сборы с самарским клубом отправятся бывшие игроки «Чертаново» Ян Гудков, Леонид Герчиков, Дмитрий Великородный и Алексей Никитенков, ныне выступающие в «Олимпе-Долгопрудном».