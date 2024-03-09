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9 марта, 19:49

Медведев ответил на вопрос об интересе «Зенита» к Чалову

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«О чем вы, окно закрыто и давно. Учите матчасть», — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

Чалов в этом сезоне провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт нападающего с ЦСКА заканчивается в декабре 2024 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Федор Чалов
ФК Зенит
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