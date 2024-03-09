«Динамо» — «Ахмат»: Харин получил вторую желтую карточку за симуляцию и оставил грозненцев вдесятером

«Ахмат» остался в меньшинстве в матче против «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

В конце первого тайма вторую желтую карточку получил полузащитник грозненцев Евгений Харин. Футболисту показали второе предупреждение за симуляцию в штрафной площади бело-голубых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Ахмат».