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Медведев отрицает информацию о переговорах с Покеттино

17:25
Маурисио Покеттино. Фото Reuters
Маурисио Покеттино. Фото Reuters
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоров с другими тренерами. В СМИ появилась информация, что питерцы готовы сменить Сергея Семака на Маурисио Покеттино.

— Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций, — заявил «СЭ» Медведев. — Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты. (Севастиан Терлецкий)

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