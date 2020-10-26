Медведев отрицает информацию о переговорах с Покеттино

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб не ведет переговоров с другими тренерами. В СМИ появилась информация, что питерцы готовы сменить Сергея Семака на Маурисио Покеттино.

— Ни с Покеттино, ни с Маурисио мы не ведем никаких переговоров или консультаций, — заявил «СЭ» Медведев. — Не знаю, с какой целью вбрасываются фейковые новости. Видимо, в надежде вывести наш клуб из себя, но надежды на это пусты. (Севастиан Терлецкий)