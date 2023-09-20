Маслов сообщил, что мог летом уйти из «Спартака» в аренду из-за отсутствия игрового времени

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал «СЭ», как реагировал на непопадание в заявку команды.

Матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (3:0) стал для 23-летнего россиянина первым в сезоне-2023/24. Футболист провел на поле 75 минут и не отметился результативными действиями.

До этого игрок не попадал в заявку красно-белых на протяжении пяти матчей. Маслов вернулся в запас команды на игру 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0), но не появился на поле.

«Да, у нас был разговор с Абаскалем насчет этого. Я никак не реагировал. Люди, которые меня знают, могут подтвердить это. Продолжал работать так, как я могу. Вот и все», — сказал Маслов.

Также защитник ответил на вопрос, мог ли он уйти в аренду летом из-за отсутствия игровой практики.

«Наверное, мог. Это лучше спросить у моего представителя», — сказал Маслов «СЭ».

В прошлом сезоне Маслов принял участие в 27 матчах «Спартака» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.