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17 марта, 12:16

Масалитин считает, что Дивеева нужно было постепенно подводить к основе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на новое повреждение защитника армейцев Игоря Дивеева.

24-летний Дивеев получил травму в ответном матче против «Ростова» (2:0) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Защитника заменили на 55-й минуте.

«Игорь пропустил очень много времени, после такой травмы нужно постепенно входить в обойму основного состава. Я уже много раз говорил, что для этого нужен чемпионат дублирующих составов. Это идеальная площадка для восстановления игроков основы после травмы или же для получения игровой практики тех, кто не проходит в основу. Нельзя было Дивеева сразу постоянно выпускать на девяносто минут, это было очень рискованно, риск в итоге не оправдался», — цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Дивеев пропустил около половины сезона из-за травмы, вернувшись в состав ЦСКА на сборах в феврале. В текущем сезоне на счету защитника четыре матча.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Масалитин
Игорь Дивеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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