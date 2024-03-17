«Динамо» поздравило Маричаля с 23-летием

Защитнику «Динамо» Николасу Маричалю исполнилось 23 года.

Пресс-служба бело-голубых поздравила уругвайца с днем рождения.

Маричаль играет за «Динамо» с лета 2022 года. Он перешел в московский клуб из уругвайского «Насьоналя». С того момента защитник отыграл 36 матчей за бело-голубых, не отметившись результативными действиями.

Контракт Маричаля с «Динамо» рассчитан до лета 2027 года.