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17 марта, 12:20

Мостовой: «Если убрать Семака из «Зенита» и поставить в «Урал», он никогда там чемпионом не станет»

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак.
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Делать культ из какого-то человека неправильно. В футболе редко бывает, когда тренер из одной команды, в которой все выигрывал, переходит в другой клуб и там тоже начинает сразу всех побеждать. Вот уберите Гвардиолу из «Манчестер Сити» и дайте ему условный «Брентфорд», думаете он чемпионом там станет? Конечно, никогда он им там не будет.

В России есть похожий пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет», — приводит слова Мостового Legalbet.

Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали пятикратными чемпионами России. Также на счету петербургской команды 4 Суперкубка России и 1 Кубок страны. Контракт 48-летнего специалиста рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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