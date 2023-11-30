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Агент защитника «Крузейро» Марлона: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Марсело Каран заявил, что «Динамо» и «Краснодар» пока не возобновляли разговоры по переходу защитника «Крузейро» Марлона.

«Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону, сейчас переговоров нет», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Краснодар» уже проявляли интерес к 26-летнему защитнику. В текущем сезоне Марлон провел в составе «Крузейро» 33 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
Результаты / календарь
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30 тур
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Факел – Балтика
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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