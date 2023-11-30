Агент защитника «Крузейро» Марлона: «Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас»

Футбольный агент Марсело Каран заявил, что «Динамо» и «Краснодар» пока не возобновляли разговоры по переходу защитника «Крузейро» Марлона.

«Пока ни «Динамо», ни «Краснодар» не выходили на нас по Марлону, сейчас переговоров нет», — приводит слова Карана «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно «Динамо» и «Краснодар» уже проявляли интерес к 26-летнему защитнику. В текущем сезоне Марлон провел в составе «Крузейро» 33 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро. Его контракт рассчитан до конца 2024 года.