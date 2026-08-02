AfricaFoot: «Факел» подпишет марокканского защитника Мхассани

Марокканский защитник Худайфа Эль Мхассани перейдет в «Факел», сообщает AfricaFoot.

По информации источника, 26-летний футболист согласовал с российским клубом трехлетний контракт. С июля он находится в статусе свободного агента после ухода из «ФУС Рабат».

В сезоне-2025/26 Мхассани провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

«Факел» вернулся в РПЛ по итогам Первой лиги-2025/26. В 1-м туре нового сезона чемпионата России воронежцы уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).