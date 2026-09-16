Зобнин о победе «Спартака» над «Факелом»: «Могли потерять очки, но команда проявила характер»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Единственный гол на 90+1-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Манфред Угальде.

— Тяжелая игра, — сказал Зобнин. — Много своих моментов не реализовали, к сожалению. Мы могли сегодня потерять очки, но команда проявила характер, забила важный гол на последних секундах.

— Насколько тяжело было после поражения от «Динамо»?

— Не было никакого напряжения. Мы идем по чемпионату, впереди больше 20 туров. Бывают осечки и поражения. Нельзя посыпать голову пеплом и говорить, что все пропало. Бывают хорошие и красивые победы. Главное, чтобы мы не теряли очки там, где их не должны терять.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В 10-м туре чемпионата России-2026/27 красно-белые сыграют на выезде против «Крыльев Советов».