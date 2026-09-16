Угальде: «У нас хорошая химия с Даку. Отлично друг друга дополняем»
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.
Костариканец забил единственный гол встречи на 90+1-й минуте.
— Нужно продолжать идти шаг за шагом, — начал Угальде. — У нас хорошая атмосфера в раздевалке, у всех отличные отношения с тренером.
— Как вам игра с Даку? Уже нащупали связи?
— У нас хорошая футбольная химия. Хорошо друг друга понимаем. Стараюсь больше перемещаться, он больше выигрывает верховые единоборства. Отлично друг друга дополняем. Рады, что Барко вернулся. Он дает больше шансов всем остальным играть. В целом, у нас отличная команда и футболисты. Думаю, нужно использовать паузу на сборные в качестве преимущества для нас: отдохнуть и мотивировать себя, чтобы играть лучше.
— Вы осознанно били по воротам?
— Это было осознанное движение. Мы отрабатываем такие удары. Чтобы менять траекторию мяча. Слава богу, получилось.
С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0