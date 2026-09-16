Угальде: «У нас хорошая химия с Даку. Отлично друг друга дополняем»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

Костариканец забил единственный гол встречи на 90+1-й минуте.

— Нужно продолжать идти шаг за шагом, — начал Угальде. — У нас хорошая атмосфера в раздевалке, у всех отличные отношения с тренером.

— Как вам игра с Даку? Уже нащупали связи?

— У нас хорошая футбольная химия. Хорошо друг друга понимаем. Стараюсь больше перемещаться, он больше выигрывает верховые единоборства. Отлично друг друга дополняем. Рады, что Барко вернулся. Он дает больше шансов всем остальным играть. В целом, у нас отличная команда и футболисты. Думаю, нужно использовать паузу на сборные в качестве преимущества для нас: отдохнуть и мотивировать себя, чтобы играть лучше.

— Вы осознанно били по воротам?

— Это было осознанное движение. Мы отрабатываем такие удары. Чтобы менять траекторию мяча. Слава богу, получилось.

С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.

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