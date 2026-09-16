«Локомотив» — «Крылья Советов»: Комличенко открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ — 1:0.

На 53-й минуте отличился Николай Комличенко.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

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