«Балтика» — «Зенит»: Дуглас Сантос наступил на голову Менделю
Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель получил травму голову в матче с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.
Эпизод произошел в штрафной сине-бело-голубых. Мендель упал на газон, в том время как защитник «Зенита» Дуглас Сантос неумышленно приземлился хавбеку на голову.
У капитана началось кровотечение в районе уха, которое остановили медики, вышедшие на поле.
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|6
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|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
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|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
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|10
|
11
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|8
|2
|2
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|8
|
12
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|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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