«Балтика» — «Зенит»: Дуглас Сантос наступил на голову Менделю

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель получил травму голову в матче с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ.

Эпизод произошел в штрафной сине-бело-голубых. Мендель упал на газон, в том время как защитник «Зенита» Дуглас Сантос неумышленно приземлился хавбеку на голову.

У капитана началось кровотечение в районе уха, которое остановили медики, вышедшие на поле.