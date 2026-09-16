«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в РПЛ

«Локомотив» на своем поле сыграл вничью в матче с «Крыльями Советов» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

Счет на 53-й минуте открыл форвард хозяев Николай Комличенко. Самарцы сумели отыграться спустя 14 минут, отличился Амар Рахманович. Голевую передачу ему отдал Никита Салтыков, который играет за «Крылья» на правах аренды из «Локомотива».

«Локомотив» с 7 очками остается на 13-м месте в РПЛ. «Крылья» (11 очков) продлили серию без поражений в чемпионате России до 5 матчей и поднялись на девятую строчку в турнирной таблице.