Бабаев о переходе из «Динамо» в «Рубин»: «Понимал, что нужно игровое время»

Полузащитник «Рубина» Ульви Бабаев объяснил, почему решился на переход в казанскую команду из московского «Динамо».

«Рубин» арендовал 22-летнего россиянина до конца сезона-2026/27 с правом выкупа.

— Я поговорил с руководством «Динамо», — заявил Бабаев. — Понимал, что нужно переходить, чтобы было больше игрового времени. Все знают, что был интерес ко мне от махачкалинского «Динамо». Но потом, в последние два дня трансферного окна появился «Рубин», и он оперативно все сделал.

— «Рубин» в последних матчах неизменно играет 1:1, способны ли вы изменить ситуацию?

— Стабильность — признак мастерства (смеется). Дай Бог, у меня получится изменить это и мы будем побеждать.

— Как вам требования Франка Артиги?

— Мне нравится стиль, который он пропагандирует. Мы стараемся играть низом, меня это устраивает.

Бабаев дебютировал за «Рубин» в среду, 16 сентября — хавбек вышел на замену в матче 9-го тура РПЛ против «Родины» (1:1), провел на поле 10 минут и не отличился результативными действиями.