Рейс избежал серьезного наказания за толчок судьи. Защитник ЦСКА пропустит только два тура РПЛ

Хотя бразильцу грозила дисквалификация на шесть матчей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

Защитника ЦСКА Матеуса Рейса наказали за грубую игру и агрессивное поведение в отношении главного арбитра Инала Танашева в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильца на четыре матча чемпионата, два из которых условно.

Наказание могло быть строже

Скандальный эпизод произошел на старте встречи между армейцами и казанцами. На 12-й минуте Рейс попытался в подкате выбить мяч у защитника гостей Андерсона Арройо, но открытыми шипами попал колумбийцу по ноге. После вмешательства ВАР Танашев показал 31-летнему футболисту прямую красную карточку. А Матеус остался недоволен решением и, прежде чем покинуть поле, толкнул судью в спину.

Поведение Рейса после удаления было отдельно отражено в протоколе, а значит, согласно пункту 3 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС, игроку грозила дисквалификация на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.

Но КДК ограничился двумя матчами реального отстранения и еще двумя условно — игроку вменили «агрессию» по отношению к судье. Это уже пункт 4 статьи 95. Он подразумевает менее строгое наказание — отстранение максимум на четыре встречи.

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что перед вынесением решения комитет изучил видеозапись момента и объяснения Рейса, а также выслушал обе стороны.

«Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Испытательный срок для бразильца установлен до конца сезона-2026/27, он также оштрафован на 500 тысяч рублей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не первая дисквалификация

Рейс подставил команду с «Рубином», удалившись в самом начале матча. Оставшись вдесятером, армейцы не удержали счет, встреча в итоге завершилась вничью — 1:1. Теперь защитник пропустит еще две ближайшие игры чемпионата — с махачкалинским «Динамо» и «Родиной».

Для Матеуса это не первое удаление в 2026 году, после которого КДК назначил ему дополнительное наказание. В марте бразилец был дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение после удаления в полуфинале турнира с «Краснодаром» (0:4). Ту встречу тоже судил Танашев.

Новая дисквалификация южноамериканца особенно болезненна на фоне серьезных кадровых проблем у ЦСКА: в августе тяжелую травму крестообразных связок получил Мойзес, а в начале сентября примерно на три месяца выбыл Милан Гайич. В лазарете также остается хавбек Дмитрий Баринов, восстанавливающийся после операции на колене, а голкипер Игорь Акинфеев не выходил на поле с апреля.