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Защитник Матеус Рейс дисквалифицирован на четыре матча после красной карточки и толчка арбитра в матче 8-го тура РПЛ ЦСКА — Рубин

Судейство

Рейс избежал серьезного наказания за толчок судьи. Защитник ЦСКА пропустит только два тура РПЛ

Максим Слекишин
корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хотя бразильцу грозила дисквалификация на шесть матчей.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Рубин

Защитника ЦСКА Матеуса Рейса наказали за грубую игру и агрессивное поведение в отношении главного арбитра Инала Танашева в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильца на четыре матча чемпионата, два из которых условно.

Наказание могло быть строже

Скандальный эпизод произошел на старте встречи между армейцами и казанцами. На 12-й минуте Рейс попытался в подкате выбить мяч у защитника гостей Андерсона Арройо, но открытыми шипами попал колумбийцу по ноге. После вмешательства ВАР Танашев показал 31-летнему футболисту прямую красную карточку. А Матеус остался недоволен решением и, прежде чем покинуть поле, толкнул судью в спину.

Поведение Рейса после удаления было отдельно отражено в протоколе, а значит, согласно пункту 3 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС, игроку грозила дисквалификация на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.

Но КДК ограничился двумя матчами реального отстранения и еще двумя условно — игроку вменили «агрессию» по отношению к судье. Это уже пункт 4 статьи 95. Он подразумевает менее строгое наказание — отстранение максимум на четыре встречи.

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что перед вынесением решения комитет изучил видеозапись момента и объяснения Рейса, а также выслушал обе стороны.

«Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.

Испытательный срок для бразильца установлен до конца сезона-2026/27, он также оштрафован на 500 тысяч рублей.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не первая дисквалификация

Рейс подставил команду с «Рубином», удалившись в самом начале матча. Оставшись вдесятером, армейцы не удержали счет, встреча в итоге завершилась вничью — 1:1. Теперь защитник пропустит еще две ближайшие игры чемпионата — с махачкалинским «Динамо» и «Родиной».

Для Матеуса это не первое удаление в 2026 году, после которого КДК назначил ему дополнительное наказание. В марте бразилец был дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение после удаления в полуфинале турнира с «Краснодаром» (0:4). Ту встречу тоже судил Танашев.

Матеус Рейс получил красную карточку в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; 12&nbsp;сентября.Рейс подставил ЦСКА: защитник толкнул Танашева после удаления — ему грозит длительная дисквалификация

Новая дисквалификация южноамериканца особенно болезненна на фоне серьезных кадровых проблем у ЦСКА: в августе тяжелую травму крестообразных связок получил Мойзес, а в начале сентября примерно на три месяца выбыл Милан Гайич. В лазарете также остается хавбек Дмитрий Баринов, восстанавливающийся после операции на колене, а голкипер Игорь Акинфеев не выходил на поле с апреля.

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ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Рейс
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
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