Рейс избежал серьезного наказания за толчок судьи. Защитник ЦСКА пропустит только два тура РПЛ
Защитника ЦСКА Матеуса Рейса наказали за грубую игру и агрессивное поведение в отношении главного арбитра Инала Танашева в матче 8-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал бразильца на четыре матча чемпионата, два из которых условно.
Наказание могло быть строже
Скандальный эпизод произошел на старте встречи между армейцами и казанцами. На 12-й минуте Рейс попытался в подкате выбить мяч у защитника гостей Андерсона Арройо, но открытыми шипами попал колумбийцу по ноге. После вмешательства ВАР Танашев показал 31-летнему футболисту прямую красную карточку. А Матеус остался недоволен решением и, прежде чем покинуть поле, толкнул судью в спину.
Поведение Рейса после удаления было отдельно отражено в протоколе, а значит, согласно пункту 3 статьи 95 Дисциплинарного регламента РФС, игроку грозила дисквалификация на 6 матчей или сроком до 2 месяцев.
Но КДК ограничился двумя матчами реального отстранения и еще двумя условно — игроку вменили «агрессию» по отношению к судье. Это уже пункт 4 статьи 95. Он подразумевает менее строгое наказание — отстранение максимум на четыре встречи.
Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что перед вынесением решения комитет изучил видеозапись момента и объяснения Рейса, а также выслушал обе стороны.
«Рейс выразил сожаление и признал, что повел себя неправильно. Он объяснил свои действия эмоциональным состоянием после удаления и несогласием с решением арбитра, подчеркнув, что не намеревался толкать судью или причинять ему вред. Также Рейс сообщил, что после матча лично извинился перед арбитром и футболистом «Рубина» Андерсоном Арройо», — приводит пресс-служба РФС слова Григорьянца.
Испытательный срок для бразильца установлен до конца сезона-2026/27, он также оштрафован на 500 тысяч рублей.
Не первая дисквалификация
Рейс подставил команду с «Рубином», удалившись в самом начале матча. Оставшись вдесятером, армейцы не удержали счет, встреча в итоге завершилась вничью — 1:1. Теперь защитник пропустит еще две ближайшие игры чемпионата — с махачкалинским «Динамо» и «Родиной».
Для Матеуса это не первое удаление в 2026 году, после которого КДК назначил ему дополнительное наказание. В марте бразилец был дисквалифицирован на два матча Кубка России за агрессивное поведение после удаления в полуфинале турнира с «Краснодаром» (0:4). Ту встречу тоже судил Танашев.
Новая дисквалификация южноамериканца особенно болезненна на фоне серьезных кадровых проблем у ЦСКА: в августе тяжелую травму крестообразных связок получил Мойзес, а в начале сентября примерно на три месяца выбыл Милан Гайич. В лазарете также остается хавбек Дмитрий Баринов, восстанавливающийся после операции на колене, а голкипер Игорь Акинфеев не выходил на поле с апреля.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
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2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
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4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|- : -
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|- : -
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|1
|
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Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0