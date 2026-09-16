Карседо объяснил, почему изменил состав «Спартака» на игру с «Факелом» после победы над «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал изменения в составе команды на матч с «Факелом» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

— Почему решили внести изменения в состав, который принес победу над «Ростовом»? Выпустили Даку, посадив на лавку Параду.

— Мы думали, оставлять ли состав без изменений. Я был очень доволен составом в прошлом матче. Сегодня что-то не получалось. Но замены — выход Пруцева, Барко и Дмитриева — помогли нам. Хорошо, что ребята были сегодня готовы.

— Нет ли у вас идеи попросить Даку не ездить в сборную в эту паузу?

— Нет, такой просьбы не было. Он поедет в сборную. Думаю, это может пойти ему на пользу — смена обстановки. Все идет нормально, Мирлинд адаптируется. Он уже давно доказал свой уровень в РПЛ. Это очень сильный футболист.

С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.

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