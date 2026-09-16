«Балтика» — «Зенит»: Луис Энрике забил после передачи Соболева

«Зенит» забил третий гол в выездном матче с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ — 3:1.

На 49-й минуте отличился Луис Энрике, которому ассистировал Александр Соболев.