Тренер «Спартака» Карседо: «Важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.
— В игре с «Ростовом» Барко был не вполне готов, по вашим словам. Насколько он был готов сегодня? Его выход на замену был эмоциональным посылом команде?
— Нет, он мог сыграть и в прошлом матче, но мы вели в счете, и не было необходимости выпускать его. Сегодня его появление на поле было запланировано на 30 или 45 минут.
— Что с Крисом Мартинсом? Он пропустил уже очень много.
— Он чувствует себя лучше. После международной паузы он и Литвинов присоединятся к команде. Руслан вообще мог уже сегодня быть в заявке, но мы не хотели форсировать ситуацию. У Мартинса проблемы в паховой области. Но, надеюсь, через три недели все будет хорошо.
— Каковы ваши ощущения перед этим длинным перерывом?
— Для нас очень важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше, особенно сегодня в первом тайме. В таких матчах на первый план выходят эмоции.
— Какой матч вы назвали бы самым важным в этой части сезона?
— Я бы сказал, что это игра с «Зенитом». Она была очень эмоциональной и важной для болельщиков и для команды. Но очки мы считаем в мае. И при подсчете эти три очка будут так же важны, как и сегодняшние с «Факелом», — сказал Карседо на пресс-конференции.
С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0