Тренер «Спартака» Карседо: «Важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

— В игре с «Ростовом» Барко был не вполне готов, по вашим словам. Насколько он был готов сегодня? Его выход на замену был эмоциональным посылом команде?

— Нет, он мог сыграть и в прошлом матче, но мы вели в счете, и не было необходимости выпускать его. Сегодня его появление на поле было запланировано на 30 или 45 минут.

— Что с Крисом Мартинсом? Он пропустил уже очень много.

— Он чувствует себя лучше. После международной паузы он и Литвинов присоединятся к команде. Руслан вообще мог уже сегодня быть в заявке, но мы не хотели форсировать ситуацию. У Мартинса проблемы в паховой области. Но, надеюсь, через три недели все будет хорошо.

— Каковы ваши ощущения перед этим длинным перерывом?

— Для нас очень важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше, особенно сегодня в первом тайме. В таких матчах на первый план выходят эмоции.

— Какой матч вы назвали бы самым важным в этой части сезона?

— Я бы сказал, что это игра с «Зенитом». Она была очень эмоциональной и важной для болельщиков и для команды. Но очки мы считаем в мае. И при подсчете эти три очка будут так же важны, как и сегодняшние с «Факелом», — сказал Карседо на пресс-конференции.

С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.