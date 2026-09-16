Защитник «Спартака» Джику о победе над «Факелом»: «Мы боролись до последней минуты»

Защитник «Спартака» Александер Джику прокомментировал победу над «Факелом» (1:0) в матче 9-го тура РПЛ.

Единственный гол на 90+1-й минуте забил нападающий красно-белых Манфред Угальде.

— Когда мы играем дома, стараемся как можно скорее забить, потому что это перевернет игру, — заявил Джику. — Мы боролись до последней минуты и победили. Гол Угальде? Манфред всегда очень много работает, в том числе отрабатывает удары в одно касание. Мы все знаем, на что он способен.

— Кто у вас в команде отвечает за командный дух?

— Вся команда. Мы прекрасно знаем, что нужно делать, защита должна подбирать мячи, нападающие должны забивать.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. В 10-м туре чемпионата России-2026/27 красно-белые сыграют на выезде против «Крыльев Советов».