«Локомотив» — «Крылья Советов»: ничья после первого тайма

«Локомотив» и «Крылья Советов» не сумели открыть счет в первом тайме матча 9-го тура РПЛ — 0:0.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.