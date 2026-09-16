Соболев повторил лучший старт сезона в РПЛ в карьере по системе «гол+пас»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился голом и результативной передачей в матче 9-го тура РПЛ против «Балтики» (3:2).

После девяти матчей нынешнего чемпионата на счету форварда 9 результативных действий — 7 голов и 2 передачи. По данным Opta, Соболев повторил свой лучший результат на старте сезона РПЛ по системе «гол+пас». Столько же результативных действий у него было после первых девяти матчей сезона-2019/20 за «Крылья Советов».

Среди футболистов «Зенита» это лучший старт сезона по результативным действиям с чемпионата-2024/25. Тогда после девяти матчей Максим Глушенков набрал 10 очков по системе «гол+пас», Вендел — 9.