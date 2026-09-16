Соболев — о голе в матче с «Балтикой»: «Увидел, что Латышонок вышел из ворот. Без ошибок мячей не бывает»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Балтикой» (3:2) в 9-м туре РПЛ.

Нападающий забил ударом почти с центра поля, когда арендованный у сине-бело-голубых вратарь калининградцев Евгений Латышонок вышел из ворот.

«Матч непростой. В Калининграде всегда тяжело. «Балтика» крепкая команда, с ними и дома тяжело. Сегодня была боевая игра. Бились и они, и мы. Я думаю, зрителям понравилось.

[В момент гола] оценил, что справа и слева полузащитники, до ворот достаточно далеко. Увидел, что Женя [Латышонок] вышел из ворот. Не факт, что [я] убежал бы, поэтому решил пробить. Там не до конца понял — Женя поскользнулся? Ну это футбол, без ошибок голов не бывает (улыбается). Женя прекрасный голкипер, может [ошибся] из-за того, что дождь шел, поле чуть скользкое», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России.