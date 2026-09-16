Карседо: «Когда забил Угальде, со мной едва не случился сердечный приступ»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции ответил на вопросы после матча против «Факела» (1:0) в 9-м туре РПЛ.

Решающий гол на 90+1-й минуте забил Манфред Угальде.

— У «Спартака» были проблемы со взломом автобусов «Оренбурга» и «Факела». Есть ли у вас понимание, как вскрывать такую оборону в будущем?

— Ну, такие проблемы есть не только у «Спартака», когда гостевая команда садится в низкий блок. Тут нужно спокойствие. И нужно реализовывать те моменты, что ты создаешь. При этом я понимаю соперников, их план, что они делают. Я сказал тренеру «Факела», что его команда заслуживала большего в плане набора очков. Не только сегодня, но и вообще по сезону.

— Кого бы вы назвали лучшим игроком матча сегодня?

— Я думаю, это Манфред Угальде. Он забил победный мяч.

— Почему не смогли забить раньше?

— У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Хорошо, что все так сложилось. Когда Угальде забил, со мной едва не случился сердечный приступ.

С 19 очками «Спартак» занимает второе место в РПЛ после 9 матчей.