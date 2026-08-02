Источник: президент «Галатасарая» Озбек лично работает над трансфером Батракова

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично работает над переходом полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает журналист Бурак Эрен в соцсети X.

Турецкий клуб хочет оформить полноценный трансфер 21-летнего россиянина. Отмечается, что 77-летний Озбек пользуется консультациями специалистов по поводу трансферной политики в клубе.

Ранее в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах. Его контракт действует до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.