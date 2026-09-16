«Зенит» победил «Балтику» в Калининграде

«Зенит» на выезде обыграл «Балтику» в матче 9-го тура РПЛ — 3:2.

У гостей голы забили Максим Глушенков, Луис Энрике и Александр Соболев, на счету которого также результативная передача. У хозяев отличились Брайан Хиль и Илья Петров.

«Зенит» набрал 18 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» продлила серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Калининградцы с 11 очками располагаются на 8-й строчке.

В 10-м туре РПЛ, который состоится после международного перерыва, «Зенит» сыграет в гостях с «Краснодаром» 10 октября, «Балтика» встретится на выезде с «Ахматом» 11 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)