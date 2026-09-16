«Локомотив» одержал 1 победу и потерял 15 очков в 7 матчах, в которых открывал счет в РПЛ-2026/27

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 1:1.

Железнодорожники открыли счет благодаря голу Николая Комличенко на 53-й минуте. Самарцы отыгрались спустя 14 минут, отличился Амар Рахманович.

Этот матч стал для «Локомотива» седьмым в РПЛ-2026/27, в котором команда открыла счет встречи. В общей сложности команда Михаила Галактионова выиграла одну игру из них и потеряла 15 очков, сообщает Opta Sports.

После 9 матчей «Локомотив» с 7 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

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