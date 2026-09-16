«Локомотив» — «Крылья Советов»: Рахманович сравнял счет с передачи Салтыкова

«Крылья Советов» отыгрались в матче против «Локомотива» в 9-м туре РПЛ — 1:1.

На 67-й минуте забил Амар Рахманович. Голевую передачу ему отдал Никита Салтыков, который играет за «Крылья» на правах аренды из «Локомотива».

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

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