«Локомотив» — «Крылья Советов»: Рахманович сравнял счет с передачи Салтыкова
«Крылья Советов» отыгрались в матче против «Локомотива» в 9-м туре РПЛ — 1:1.
На 67-й минуте забил Амар Рахманович. Голевую передачу ему отдал Никита Салтыков, который играет за «Крылья» на правах аренды из «Локомотива».
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|
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|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
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|4
|0
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|14-13
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|
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|2
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|
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|
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|2
|4
|2
|13-11
|10
|
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|2
|4
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|
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|
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|
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|6
|
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|9
|1
|2
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|5
|
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|Акрон
|8
|0
|5
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|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
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|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|- : -
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
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