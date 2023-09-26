Личка рассказал, что поддержал Ярошика после ухода из «Оренбурга»: «Семья важнее футбола»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал «СЭ» уход Иржи Ярошика с поста главного тренера «Оренбурга».

«Мы разговаривали с ним после ухода. Конечно, я поддержал его. Главное, чтобы у него все были здоровы. Семья важнее футбола. Я хотел бы, чтобы он работал дольше, но та ситуация с дочкой действительно была опасной. Дай бог, чтобы у него все было хорошо», — сказал Личка «СЭ».

Ярошик возглавил «Оренбург» в июне этого года. Уже в августе клуб объявил об уходе чешского специалиста. Под руководством тренера «Оренбург» провел 7 матчей, в которых одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Давид Деограсия.