Маленький болельщик плачет, «Динамо» извиняется. Этот пост лайкнул даже Кокорин

Пост в Instagram «Динамо» со слезами юного болельщика после поражения в домашнем матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:3) нашел отклик у пользователей соцсетей. Бело-голубые еще раз извинились за воскресное поражение. После матча главный тренер Дмитрий Хохлов поднял вопрос о своей отставке на фоне неудовлетворительных результатов и игры. Однако руководство клуба заявило о поддержке специалиста, который будет работать как минимум до зимней паузы.

«Нам стыдно за эти слезы, — говорится в сообщении «Динамо» под видео со слезами ребенка. — Но в тоже время мы гордимся, что у нас самые лучшие в мире болельщики! Мы постараемся не подводить тебя, малыш!»

Отметку «нравится» этому посту «Динамо» среди прочих поставил бывший нападающий бело-голубых, форвард «Зенита» Александр Кокорин. Игрок 17 сентября вышел по УДО из колонии, завершив отбывать наказание после судимости по делу о нанесении побоев и хулиганстве в двух драках в центре Москвы утром 8 октября 2018 года.

Пользователи при этом пишут:

«Прежде чем пинать команду — себе скажите честно, вы все для поддержки делаете на стадионе? Или только в комментах можете жаловаться. Сейчас наша поддержка особенно нужна и важна!!!»

«Какой трогательный малыш!!!»

«Показывать это не только команде но и Белкину с Орещуком... Пусть смотрят до посинения...»

«Вы уже подвели, оставив Хохлова до зимы»

«Я так 20 лет плачу уже»

«Мы вышли на качественно новый уровень, теперь мы доводим детей до слез»

«Лучше бы отставку Хохлова приняли, а не детей постили»

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