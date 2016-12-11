17:30 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Максим Боков: "Есть отрицательные примеры выступлений россиян в Англии, но это не случай Дзагоева"

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Бывший защитник ЦСКА Максим Боков прокомментировал возможный трансфер Алана Дзагоева в "Эвертон". Он добавил, что любая перемена – это, прежде всего, опыт.

– Дзагоев – профессионал своего дела, всегда проявлял лидерские качества, – сказал Боков. – Конечно, сначала будет тяжеловато, но Алан не из пугливых. К трудностям ему не привыкать: он прошел через школы Газзаева, Слуцкого. Любая перемена – это, прежде всего, опыт. Футболисту должно быть интересно, а интерес воспитывает волю и характер.

Есть и отрицательные примеры, когда российские игроки уезжали в Европу, а уже через месяц сидели на скамейке запасных. Но это не случай Дзагоева. Армейцам, конечно, придется сложно. Однако нельзя сказать, что Дзагоев уйдет и все разрушится. Значит, тренер будет искать другие ходы и схемы. Ведь исторически в ЦСКА заложена борьба за чемпионство. (Любовь КОНЯЕВА)

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