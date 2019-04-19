Магомед Адиев: "Предложения от других клубов? Люди обращаются ко мне"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Ахмата". Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск).

"Анжи" занимает 15-е место с 19 очками в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 30 баллами располагается на 10-й строчке.

– Уход из "Анжи"? До меня разговоры доходят. Я не буду скрывать, что люди обращаются. Я все отложил до конца чемпионата. Я хочу быть честен перед своими ребятами, болельщиками. Хотим выступить достойно и сохранить свое лицо. Будущее футбольного клуба туманно. Будем ждать, – сказал Адиев.

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