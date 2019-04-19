"Анжи" – "Ахмат": стартовые составы команд

"Анжи" и "Ахмат" объявили стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало – в 19.30 (мск).

"Анжи" занимает 15-е место с 19 очками в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 30 баллами располагается на 10-й строчке.

Стартовый состав "Анжи": Дюпин – Удалый, Гапон, Калошин – Кацаев, Кулик, Гиголаев, Гайдаров, Закиров – Ахъядов, Понсе.

Запасные: Будаков, Белов, Эльмурзаев, Маркелов, Долгов, Лескано, Иванченко, Агаларов.

Стартовый состав "Ахмата": Городов – Плиев, Семенов, Мохаммади, Нижич – Иванов, Роши, Швец, Раванелли, Исмаэл – Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Бериша, Кадыров, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Аблае.

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