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Магнуссон заявил, что хочет прервать неудачную серию ЦСКА в матче с «Ростовом»

11:58
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Каждая игра против «Ростова» тяжелая, ростовчане постоянно близки к высоким местам в таблице. Я ожидаю сложный матч, но мы хотим выиграть и прервать нашу неудачную серию, чтобы уйти на зимнюю паузу в нормальном настроении», — приводит пресс-служба красно-синих слова футболиста.

Матч «Ростов» — ЦСКА состоится сегодня, 17 декабря. Начало — в 20.00 (мск).

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