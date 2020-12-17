Магнуссон заявил, что хочет прервать неудачную серию ЦСКА в матче с «Ростовом»
11:58
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон поделился ожиданиями от матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
«Каждая игра против «Ростова» тяжелая, ростовчане постоянно близки к высоким местам в таблице. Я ожидаю сложный матч, но мы хотим выиграть и прервать нашу неудачную серию, чтобы уйти на зимнюю паузу в нормальном настроении», — приводит пресс-служба красно-синих слова футболиста.
Матч «Ростов» — ЦСКА состоится сегодня, 17 декабря. Начало — в 20.00 (мск).
Финальный матч года!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 17, 2020
? #РостовЦСКА
? #РПЛ
? 20:00 мск
? Ростов Арена
? Матч Премьер pic.twitter.com/mLVCHCohl0
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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