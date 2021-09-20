Лучший бомбардир РПЛ будет вызван в сборную России
Сборная России в Twitter намекнула на вызов в команду лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, выступающего за «Уфу».
Пресс-служба национальной команды опубликовала фотографию нападающего уфимского клуба.
21-летний Агаларов забил 8 голов в 8 матчах и лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России.
В следующем месяце сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией. Оба матча начнутся в 21.45 (мск).
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