Голкипер «Динамо» Лещук поделился эмоциями от своего первого матча в сезоне

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Как настраивались на непростой матч против «Сочи»?

— На такие игры легче настраиваться, потому что понимаешь, что матч будет тяжелым и интересным, а ты будешь постоянно находиться в тонусе.

— Сразу после матча вы назвали его ужасным. Почему?

— Игра не совсем сложилась так, как мы хотели. Но главным для нас был результат. Мы хотели оправдаться за предыдущий тур, и результат вышел на первый план. Игра ужасная в том плане, что мы отдали инициативу и весь второй тайм нас давили. Нельзя было расслабиться ни на секунду.

— Вы почти всегда выносили мяч далеко в поле. Почему не отдавали ближнему?

— Поле было не совсем хорошее. К тому же игроки «Сочи» ждали, что мы будем разыгрывать, и были готовы прессинговать. В такой ситуации легче было выбивать.

— Сегодня вы часто выходили из ворот. Не слишком это было рискованно на таком газоне?

— Нет, это требование тренерского штаба, да и защитники просят, чтобы вратарь их страховал и они могли играть выше. Я всегда жду заброса за спины защитникам. Это то, к чему мы готовились.

— Во втором тайме было большое давление на наши ворота, но вы выглядели спокойным. Совсем не волновались?

— Внутреннее волнение было. Но такое спокойствие внушает уверенность игрокам и зрителям, так что это плюс.

— Что помогает сохранять такую невозмутимость?

— Я вообще не особо эмоциональный человек. Все эмоции обычно переживаю внутри себя. Когда радуюсь, особо это не показываю. Так же и здесь — когда есть волнение, я стараюсь держать его внутри себя.

— Трибуна с нашими болельщиками скандировала ваше имя. Слышали поддержку?

— Да, большое спасибо им за это. Часто слышу их скандирование, читаю посты со словами поддержки в социальных сетях. Так что всех с победой, — цитирует Лещука официальный сайт клуба.

«Динамо» после этого матча поднялось на второе место в таблице РПЛ, «Сочи» опустился на третье.

В следующем туре РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Рубином» (26 сентября), а «Сочи» в гостях — с «Краснодаром».