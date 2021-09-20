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Голкипер «Динамо» Лещук поделился эмоциями от своего первого матча в сезоне

12:50
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук подвел итоги матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:0).

— Как настраивались на непростой матч против «Сочи»?

— На такие игры легче настраиваться, потому что понимаешь, что матч будет тяжелым и интересным, а ты будешь постоянно находиться в тонусе.

— Сразу после матча вы назвали его ужасным. Почему?

— Игра не совсем сложилась так, как мы хотели. Но главным для нас был результат. Мы хотели оправдаться за предыдущий тур, и результат вышел на первый план. Игра ужасная в том плане, что мы отдали инициативу и весь второй тайм нас давили. Нельзя было расслабиться ни на секунду.

— Вы почти всегда выносили мяч далеко в поле. Почему не отдавали ближнему?

— Поле было не совсем хорошее. К тому же игроки «Сочи» ждали, что мы будем разыгрывать, и были готовы прессинговать. В такой ситуации легче было выбивать.

— Сегодня вы часто выходили из ворот. Не слишком это было рискованно на таком газоне?

— Нет, это требование тренерского штаба, да и защитники просят, чтобы вратарь их страховал и они могли играть выше. Я всегда жду заброса за спины защитникам. Это то, к чему мы готовились.

— Во втором тайме было большое давление на наши ворота, но вы выглядели спокойным. Совсем не волновались?

— Внутреннее волнение было. Но такое спокойствие внушает уверенность игрокам и зрителям, так что это плюс.

— Что помогает сохранять такую невозмутимость?

— Я вообще не особо эмоциональный человек. Все эмоции обычно переживаю внутри себя. Когда радуюсь, особо это не показываю. Так же и здесь — когда есть волнение, я стараюсь держать его внутри себя.

— Трибуна с нашими болельщиками скандировала ваше имя. Слышали поддержку?

— Да, большое спасибо им за это. Часто слышу их скандирование, читаю посты со словами поддержки в социальных сетях. Так что всех с победой, — цитирует Лещука официальный сайт клуба.

«Динамо» после этого матча поднялось на второе место в таблице РПЛ, «Сочи» опустился на третье.

В следующем туре РПЛ «Динамо» дома сыграет с «Рубином» (26 сентября), а «Сочи» в гостях — с «Краснодаром».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://fcdm.ru/news/igor-leshhuk-glavnym-v-igre-s-soci-byl-rezultat

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Александр Кравченко все материалы автора

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