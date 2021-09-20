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Ярошик: «ЦСКА будет очень сложно компенсировать потерю Фернандеса»

13:30
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал травму защитника армейцев Марио Фернандеса.

«Потери таких игроков, как Фернандес, очень сложно компенсировать. Не знаю, кто выйдет на правом фланге вместе него, так как профильных фланговых защитников у ЦСКА не осталось, а в том, что хавбекам придется играть в обороне, нет ничего хорошего. Так можно отыграть пару встреч, но не больше. Думаю, ЦСКА изберет тактику в пять защитников на этот матч. Просто один фланг будет больше обороняться, а другой — больше атаковать», — цитирует Ярошика RT.

Сегодня, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 0
Челси 3
Матч завершен

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/908895-yaroshik-fernandes-spartak

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Александр Кравченко все материалы автора

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