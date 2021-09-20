Ярошик: «ЦСКА будет очень сложно компенсировать потерю Фернандеса»
Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал травму защитника армейцев Марио Фернандеса.
«Потери таких игроков, как Фернандес, очень сложно компенсировать. Не знаю, кто выйдет на правом фланге вместе него, так как профильных фланговых защитников у ЦСКА не осталось, а в том, что хавбекам придется играть в обороне, нет ничего хорошего. Так можно отыграть пару встреч, но не больше. Думаю, ЦСКА изберет тактику в пять защитников на этот матч. Просто один фланг будет больше обороняться, а другой — больше атаковать», — цитирует Ярошика RT.
Сегодня, 20 сентября, состоится матч 8-го тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Спартак». Начало встречи — в 19.30 (мск).
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Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/908895-yaroshik-fernandes-spartak
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