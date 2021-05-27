«Локомотив» разгромил «Ахмат» в матче молодежного первенства, грозненцы закончили матч ввосьмером

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в выездном матче молодежного чемпионата России — 5:1.

Единственный гол грозненцев забил Турпал-Али Ибишев. У железнодорожников дублем отличился Тимур Касимов, по одному мячу на свой счет записали Алексей Ларин, Иван Котельников и Матвей Першин.

На 83-й минуте встречи «Ахмат» остался ввосьмером: главный судья встречи Максим Чембулатов удалил с поля Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.

«Локомотив» занимает 5-е место в таблице молодежного первенства с 53 очками в 28 матчах, «Ахмат» занимает 6-ю строчку с 46 очками в 28 встречах.

Молодежные команды

28-й тур

«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 1:5 (1:3)

Голы: Ибишев, 6 (1:0). Касимов, 20 (1:1). Ларин, 42 (1:2). Котельников, 45 (1:3). Касимов, 57 (1:4). Першин, 83 — с пенальти (1:5).

Удаления: Садулаев (Ахмат — мол.), 83. Ибишев (Ахмат — мол.), 83. Джакуев (Ахмат — мол.), 83.

Судья: Чембулатов (Кострома).

27 мая. Грозный. Стадион им. Билимханова. 150 зрителей.