Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2020/21

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком бело-голубых в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе команды в возрасте 17 лет. Полузащитник, которому 26 мая исполнилось 18 лет, провел 13 матчей за «Динамо» в минувшем сезоне, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Захарян вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, но не смог отправиться с национальной командой на сбор в Австрии из-за ангины.

В сезоне-2020/21 «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.