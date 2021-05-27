Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2020/21
14:24
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком бело-голубых в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.
В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе команды в возрасте 17 лет. Полузащитник, которому 26 мая исполнилось 18 лет, провел 13 матчей за «Динамо» в минувшем сезоне, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.
Захарян вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, но не смог отправиться с национальной командой на сбор в Австрии из-за ангины.
В сезоне-2020/21 «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.
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