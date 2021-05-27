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Захарян признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2020/21

14:24
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян признан лучшим игроком бело-голубых в сезоне-2020/21, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2020/21 Захарян дебютировал в основном составе команды в возрасте 17 лет. Полузащитник, которому 26 мая исполнилось 18 лет, провел 13 матчей за «Динамо» в минувшем сезоне, на его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdynamo)

Захарян вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы, но не смог отправиться с национальной командой на сбор в Австрии из-за ангины.

В сезоне-2020/21 «Динамо» заняло седьмое место в чемпионате России, набрав 50 очков в 30 матчах.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/arsen-zaxaryan-vtb-igrok-sezona

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы