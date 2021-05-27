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Комбаров — о Витории: «Без результата его вряд ли будут провожать так, как Тедеско»

14:59
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал назначение португальского специалиста Руя Виторию на пост главного тренера красно-белых.

«Я о Витории до прихода в «Спартак» не слышал. Не знаю, кто это такой. Могу сказать одно: если он покажет результат, то болельщики его полюбят. Болельщики «Спартака» очень требовательны. Если результата не будет, то вряд ли его будут качать и провожать так, как Тедеско.

Конфликт с Заремой? В «Спартаке» всегда бывают разные ситуации, конфликты, разногласия. Если честно, я об этих конфликтах не читал, только слышал. Главное, чтобы тренер показывал результат", — сказал Комбаров «СЭ».

Последним клубом 51-летнего португальца был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии, который он покинул в декабре 2020-го. Ранее он возглавлял «Вилафранкене», «Фатиму», «Пасуш де Феррейра», «Виторию Гимарайнш» и «Бенфику».

Руй Витория — двукратный чемпион Португалии, двукратный обладатель Кубка Португалии и Суперкубка страны, победитель Кубка португальской лиги, чемпион Саудовской Аравии и обладатель Суперкубка страны.

(Владимир Пушкарев)

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